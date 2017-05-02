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02 أيار 2017
02/05/2017 06:38:54
حنا غريب: من غير المقبول ان يدخل المواطنون الى المخافر بكامل صحتهم ويخرجون محملين الى المستشفيات
حنا غريب: من غير المقبول ان يدخل المواطنون الى المخافر بكامل صحتهم ويخرجون محملين الى المستشفيات
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LBCI News Lebanon
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