اردوغان يعود إلى صفوف الحزب الحاكم

أولى التغييرات الكبرى بعد الاستفتاء بتركيا

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LBCI News Lebanon

انضم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مجددا إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد استقالته منذ اكثر من ثلاث سنوات، في أولى التغييرات الكبرى التي تسري بعد فوزه في استفتاء لتوسيع صلاحياته.

ووقع اردوغان في حفل في مقر العدالة والتنمية طلب انتساب للعودة إلى صفوف الحزب المنبثق من التيار الاسلامي الذي شارك في تأسيسه، على ما نقل مصور وكالة فرانس برس، على وقع التصفيق العارم لمسؤولي الحزب قبل انشادهم النشيد الوطني.

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