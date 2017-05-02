بالصور: إطلالات حفل Met Gala 2017 تتأرجح بين الإثارة والبشاعة!

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حفل Met Gala هذا العام، تخلل الكثير من الإطلالات التي تميّزت بجرأتها المبالغ بها في كثير من الأحيان والتي أتت مطابقة لموضوع الحفل " Comme des Garcons: Art of the In-Between".فإذا أردنا اختيار الإطلالات الأكثر إثارة فلا يمكننا بالطبع صرف النظر عن تصميم الـ Jumpsuit الشفاف الذي اعتمدته عارضة الأزياء بيلا حديد والفستان الذي اختارته زميلتها كيندال جينير من ماركة La Perla الخاصة باللانجري. كما نضيف إلى قائمة الإطلالات المثيرة إطلالة كلّ من العارضتين جيجي حديد وأدرينا ليما.أمّا النجمة جينيفر لوبيز فقد اختارت هذه المرّة فستاناً محتشماً باللون الأزرق الناعم على غير عادتها وأطلّت على السجادة الحمراء برفقة حبيبها الجديد نجم كرة البيسبول الشهير أليكس رودريغز.في المقابل، لاحظنا وجود إطلالات مجنونة لكن مريعة للغاية أبرزها لكايتي بيري، زندايا ومادونا.والجدير ذكره، أننا أحببنا إطلالة الفنانة سيلينا غوميز التي تميّزت بطابعها الرومنسي تماماً كحالتها اليوم في علاقتها مع حبيبها المغني ذا ويكند.شاهدوا كلّ الإطلالات وشاركونا آراءكم:جيجي حديد