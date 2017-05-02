موضة وجمال
02 أيار 2017
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بالصور: إطلالات حفل Met Gala 2017 تتأرجح بين الإثارة والبشاعة!

شاهدوا كلّ الإطلالات وشاركونا آراءكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار حفل توزيع جوائز, نجمات, تصاميم,أزياء,شاهدوا كلّ الإطلالات وشاركونا آراءكم
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بالصور: إطلالات حفل Met Gala 2017 تتأرجح بين الإثارة والبشاعة!
حفل Met Gala هذا العام، تخلل الكثير من الإطلالات التي تميّزت بجرأتها المبالغ بها في كثير من الأحيان والتي أتت مطابقة لموضوع الحفل " Comme des Garcons: Art of the In-Between".

فإذا أردنا اختيار الإطلالات الأكثر إثارة فلا يمكننا بالطبع صرف النظر عن تصميم الـ Jumpsuit  الشفاف الذي اعتمدته عارضة الأزياء بيلا حديد والفستان الذي اختارته زميلتها كيندال جينير من ماركة La Perla الخاصة باللانجري. كما نضيف إلى قائمة الإطلالات المثيرة إطلالة كلّ من العارضتين جيجي حديد وأدرينا ليما.
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أمّا النجمة جينيفر لوبيز فقد اختارت هذه المرّة فستاناً محتشماً باللون الأزرق الناعم على غير عادتها وأطلّت على السجادة الحمراء برفقة حبيبها الجديد نجم كرة البيسبول الشهير أليكس رودريغز.

في المقابل، لاحظنا وجود إطلالات مجنونة لكن مريعة للغاية أبرزها لكايتي بيري، زندايا ومادونا.

والجدير ذكره، أننا أحببنا إطلالة الفنانة سيلينا غوميز التي تميّزت بطابعها الرومنسي تماماً كحالتها اليوم في علاقتها مع حبيبها المغني ذا ويكند.

شاهدوا كلّ الإطلالات وشاركونا آراءكم:


Move over, Gisele! Young guns Gigi, Bella, Kendall and Hailey battled to rule the red carpet as fashion's A-list rolled out for extravagant Met Gala in New York on Mondayجيجي  حديد

Bella hadid
بيلا حديد
 
 Kendall Jenner
ميندال جينير
 
It's party time! The 36-year-old mother-of-two showed off her perfect figure in a sparkling grey Stella McCartney dress
جيزيل بوندشين

Monday mayhem: The young couple posed together as they walked the white carpet; Selena wore a dress by Coach
سيلينا غوميز

Blue moon:  J Lo looked her very best in her baby blue Valentino dress
جينيفر لوبيز


كايلي جينر


كيم كارداشيان

Witness! The pop star covered her face with a veil, however the conservative nature of her outfit was deceptive, with sheer panels showing her figure
كايتي بيري

Ready for combat: Madonna not only showed up in a camouflage-printed gown, but also dragged along a camo net as a boa 
مادونا

Just another casual night out: Rihanna didn't hold back in her fabulous Comme des Garçons gown
ريهانا


بلايك لايفلي
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