ارجاء جلسة استجواب عبد المنعم يوسف...والجلسة المقبلة ستخصص لإستجواب 3 نواب

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وفيما علمت الـ lbci ان العنيسي اجرى مقابلة بين احد هؤلاء الشهود وعبد المنعم يوسف , سجل غياب ثلاثة نواب حاليين عن جلسة الاستجواب بأعذار , بعدما طلب العنيسي من الأمانة العامة لمجلس النواب السماح بإستجوابهم كشهود في الملف.



​ وأكدت المصادر القضائية المتابعة للـ lbci ان الجلسة التي ارجئت الى 16 أيار ستخصص لإستجواب النواب الثلاثة، وتوجيه ما تبقى من أسئلة ليوسف، على أن يقرر القاضي في نهايتها، إما ترك يوسف بكفالة مالية أو بسند إقامة وقد يضاف الى قرار الترك منع السفر، وإما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

تابع قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي، تحقيقاته في ملف عبد المنعم يوسف في الاهمال بالقيام بواجبات الوظيفة وهدر المال العام.واستمع القاضي العنيسي الى افادات عدد من الشهود كان استدعاهم الى جلسة اليوم وعددهم عشرة من غير المسؤولين الكبار الذين لم يحضر احد منهم.