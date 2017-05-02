أمن وقضاء
02 أيار 2017
02/05/2017 08:00:20
ابراهيم عرض مع المدير العام للجمارك سبل تفعيل امن الحدود
المدير العام للجمارك عند اللواء ابراهيم
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LBCI News Lebanon
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه المدير العام للجمارك بدري ضاهر على رأس وفد من الضباط وعرض معهم للتنسيق القائم بين المديريتين على المعابر والمرافق الحدودية وسبل تفعيله تعزيزا لأمن الحدود اللبنانية.
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