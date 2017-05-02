أمن وقضاء
02 أيار 2017
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ابراهيم عرض مع المدير العام للجمارك سبل تفعيل امن الحدود

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ابراهيم عرض مع المدير العام للجمارك سبل تفعيل امن الحدود
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه المدير العام للجمارك بدري ضاهر على رأس وفد من الضباط وعرض معهم للتنسيق القائم بين المديريتين على المعابر والمرافق الحدودية وسبل تفعيله تعزيزا لأمن الحدود اللبنانية. 
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