بالفيديو - لن تصدقوا ماذا فعلت المطبات الهوائيّة بركّاب هذه الطائرة!

هذا ما حدث مع هؤلاء المسافرين...

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LBCI News Lebanon

أصيب أكثر من 20 شخصًا، بما فيهم ثلاثة أطفال، بإصابات بالغة بعدما واجهت طائرة ركاب من طراز "إيروفلوت بوينغ 777"، كانت متّجهة من موسكو إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، مطبات هوائية قوية.

وانتشر مقطع فيديو يظهر الركاب منبطحين في ممرّ الطائرة التي اصطدمت بمطبات هوائية.

هذا ووقعت الأمتعة والأغراض من أماكنها.

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وقالت الشركة إن الطاقم لم يتمكن من تحذير الركاب من الخطر الوشيك لأن المطبات الهوائية وقعت في سماء صافية.

وأكد البيان إصابة "العديد من الركاب"، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن من بين الإصابات كسور في العمود الفقري، وأشار البيان إلى جرح حوالى 20 راكبا، بينهم 3 رُضع.