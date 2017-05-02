الصراف لاهالي العسكريين المخطوفين: قضيتكم لن تضيع

اهالي العسكريين المخطوفين لدى داعش يلتقون الصراف

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LBCI News Lebanon

اكد وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف ان قضية العسكريين المخطوفين لدى داعش اصبحت قضية وطنية وانسانية ومن المستحيل تركها تضيع في غياهب النسيان.



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ولفت في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية يضع هذا الملف في سلم اولوياته وهو قد اثاره في عدد من زياراته الخارجية. وشدد الصراف ، خلال استقباله وفدا" من اهالي العسكريين المخطوفين، على ان هذه القضية ستبقى محور متابعة جدية الى حين معرفة مصير ابنائهم المخطوفين, وان الحكومة اللبنانية بتوجيهات من الرئيس ميشال عون تتابع هذه القضية ولن تالو جهدا" او تدخر وسيلة في سبيل الوصول الى خواتيم سعيدة.ولفت في هذا السياق الى ان رئيس الجمهورية يضع هذا الملف في سلم اولوياته وهو قد اثاره في عدد من زياراته الخارجية.

وشرح الوزير لاهالي العسكريين المخطوفين الصعوبات التي تواجهها الدولة اللبنانية في معالجة هذا الملف، كاشفا ان المعنيين بالملف لا يتركون اي اشارة متعلقة به الا وتتم متابعتها علهم من خلالها يتمكنون من احداث خرق في هذه القضية.

وأثنى الصراف على صبر اهالي العسكريين وجهودهم في متابعة هذه القضية لافتا" الى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون يضع هذه القضية في صلب اولوياته, وهو كما الحكومة عازم على الاستمرار والمتابعة في سبيل اعادتهم الى حضن الوطن.