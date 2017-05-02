بالفيديو - زعيم مافيا يذهب إلى السجن في موكب من 100 سيارة...

قد تظنّ أنّ الفيديو أدناه ينقل مشهدًا من فيلم هوليوودي، إلا أنّه يبيّن أشهر زعماء المافيا في تركيا وروسيا جنكيز شاكلار أوغلو، الملقب بـ"جنكيز شركس" يُنقل إلى السجن بموكب مؤلّف من 100 سيارة.
ووفق موقع "سي ان ان" التركي، أصدرت محكمة تركيّة حكمًا قضى بسجن شركس مدّة 10 أشهر بتهمة إجبار بعض رجال الأعمال على التوقيع على مستندات لدعم التركمان في شمال سوريا ومساعدتهم.
واتّجه شركس إلى السجن الواقع في الجزء الآسيوي من مدينة إسطنبول لقضاء عقوبته، ورافقته قافلة تضمّ 100 سيارة فارهة، مستعرضًا قوته وشعبيته بين مؤيديه ومحبيه.
وإذا تصفحتم حساب شركس الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، سترون صوره الغريبة التي سنستعرض بعضها في ما يلي:
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