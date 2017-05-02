أخبار فنية 02 أيار 2017 02/05/2017 15:35:44 تغييرات ستطال لجنتيّ تحكيم "The Voice" و"The Voice Kids"... ما هي؟

ما هي برأيكم هذه التغييرات؟

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LBCI News Lebanon





وبعد دقائق معدودة، نشر جابر تدوينة أخرى على فيسبوك أيضاً كتب فيها "إمكانية عودة ناصر القصبي في الموسم المقبل من برنامج Arabs Got Talent أو "حتى في الموسم الحالي".



وكان جابر قد كشف في عبر صفحته الرسميّة على موقع فيسبوك، أعلن مدير مجموعة MBC علي جابر عن تغيرات ستطال لجنتيّ تحكيم برنامجي The Voice وThe Voice Kids.وبعد دقائق معدودة، نشر جابر تدوينة أخرى على فيسبوك أيضاً كتب فيها "إمكانية عودة ناصر القصبي في الموسم المقبل من برنامج Arabs Got Talent أو "حتى في الموسم الحالي".وكان جابر قد كشف في مقابلة سابقة له أن القرار قد اتُخذ لناحية التغيّرات في برامج اكتشاف المواهب قائلاً "ننظر في خيار القيام بإعادة تفعيل لجان كلّ البرامج وقد نقترح أن يتمّ التبديل بين برنامج وآخر وبين لجنةٍ وأخرى". الإعلان