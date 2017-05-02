ماذا أطلقت دبي؟

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أطلقت دبي خطا لكتابة النصوص إلكترونياً بـ23 لغة، والذي يعتبر أول خط في العالم يتم تطويره من قبل مدينة يحمل اسمها. وانتشر هاشتاغ #ExpressYou على موقع تويتر، في محاولة لنشر الخط المتوفر بـ 23 لغة.هذا الخط أتى نتيجة التعاون بين حكومة دبي ومايكروسوفت .وقال الشيخ، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، : "إن إطلاق خط دبي إلى العالم خطوة مهمّة ضمن جهودنا المستمرة في ترسيخ مكانة دبي في العالم الرقمي، وإبراز شخصيتها التي اقترنت بمفاهيم الإبداع والابتكار في شتى المجالات وهذا الإنجاز الجديد وبما يملكه الخط من مواصفات خاصة تمنحه التفرد في مجال الخطوط الرقمية المستخدمة عالميا .ويهدف هذا الخط المتطور إلى التشجيع على القراءة والتعبير عن الذات، حيث تم ابتكاره بشكل متقن لتجسير الفجوة التي دائماً ما تعيق تحقيق التناغم التام بين النصوص العربية واللاتينية في سبيل توفير خطوط رقمية متناغمة تحقق الاندماج السلس ما بين هذه الأحرف والأشكال الكتابية باختلاف اللغات المستخدمة.