المشنوق: لتفعيل الخطة الأمنية في بعلبك بالتنسيق مع الجيش

أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق التزامه تفعيل الخطة الامنية في منطقة بعلبك بالتنسيق مع قيادة الجيش وبالتعاون مع مختلف الاجهزة الامنية. وأثنى على "إرادة العيش الواحد في رأس بعلبك".

واستقبل المشنوق وفدا كبيرا من منطقة رأس بعلبك تقدمه مطران بعلبك - الهرمل للروم الكاثوليك الياس رحال وضم رئيس البلدية العميد دريد رحال واعضاء المجلس البلدي، ورافق الوفد جورج شعبان.

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ونقل الوفد الى المشنوق شكره لزيارة بلدة القاع لدى تعرضها لاعتداء ارهابي، كما أثنى على اهتمامه بالامور الامنية والانمائية والبلدية التي تهم المنطقة.

وطالب الوفد بإعادة تحريك الخطة الامنية، إضافة الى تعزيز فصيلة الدرك ومركز الدفاع المدني.

وأبدى وزير الداخلية تفهمه لمطالب الوفد ووعد بمتابعة موضوع تفعيل الخطة الامنية بالتنسيق مع قيادة الجيش وبالتعاون مع مختلف الاجهزة الامنية والتجاوب مع تعزيز فصيلة الدرك وتحويل مركز الدفاع المدني الى مركز اقليمي.