جيجي لامارا يكشف حقيقة صورة نانسي عجرم مع رجل أعمال إسرائيلي

الحقيقة على لسان جيجي لامارا

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LBCI News Lebanon

بعدما أثار خبر تحت عنوان " نانسي عجرم برفقة رجل أعمال إسرائيلي في قبرص!" بلبلةً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بالأمس، نفى مدير أعمال نانسي السيّد جيجي لامارا الخبر مؤكّداً أنّ عجرم لم تحي مؤخراً اي حفل في قبرص.

في إطار متصل، صرّح جيجي لامارا لموقع "الكتائب" قائلاً "في كلّ مرّة تطرح نانسي ألبوماً غنائياً ناجحاً يبدأون بابتداع هكذا أخبار، ونحن لن نعلّق على هذا الامر لأننا نعرف نفسنا كما تعرف نانسي مدى وطنيتها ولبنانيتها، وسيصدر بيان عن مكتبنا بواسطة المحامي".

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وختم لامارا قائلاً "سنتحرّك قضائياً، واطلب منهم تقديم الوقائع التي بحوزتهم.. فهل يجب ان تطلب من كل شخص يلتقط صورة معها ان يُبرز لها هويته؟".