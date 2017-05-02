صورة لأب وإبنه داخل حوض الاستحمام تشعل الإنترنت

قرّر والد وابنه التقاط الصورة نفسها التي التقطاها قبل سنواتٍ طويلة

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LBCI News Lebanon

قرّر والد وابنه التقاط الصورة نفسها التي التقطاها قبل سنواتٍ طويلة لكنّ النتيجة جعلت رواد الإنترنت في حيرة من أمرهم.



ونشر الإبن، تايلر ووكر، صورة من طفولته تجمعه بوالده على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك ويظهر فيها وهو يجلس على بطن والده داخل حوض الإستحمام.

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كذلك، قام تايلر بنشر صورة ثانية جديدة تجسّد نفس الصورة القديمة وأرفقها بتعليق قال فيه "لقد كبرنا نحن الإثنان".



وفيما قصد تايلر أن تكون الصورة مضحكة، وجد روّاد موقع فايسبوك أن الصورة غريبة جدًا إذ ظهر فيها عاريًا تمامًا، كما تلقّت أكثر من 26 ألف تعليق.



وحصلت الصورة على انتقادات الكثير من المستخدمين فيما وجد البعض أنها لا تشكّل أي مشكلة بل تعكس الرابط القوي بين الأب ونجله.

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