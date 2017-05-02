لماذا يشعر زين الدين زيدان بالغيرة من كريستيانو رونالدو؟

أعلن مدرب فريق كرة القدم الإسباني ريال مدريد زين الدين زيدان أنه يشعر بالغيرة من نجم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بسبب عدد الأهداف الكبير الذي سجّله حتى اليوم.

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وقال زيدان إنه يعتبر رونالدو اللاعب الأفضل وعبّر عن أسفه لعدم تمكّنه من اللعب معه إلا أنه ذكر أنه لعب ضدّه حين كان لا يزال لاعبًا.

وأضاف زيدان في التصريح الذي جاء قبل موعد المباراة التي ستجمع ريال مدريد بفريق أتليتيكو مدريد في النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا أن رونالدو من اللاعبين المميّزين وسجل الكثير من الأهداف.

وعبّر زيدان عن غيرته من رونالدو إذ لم تسنح له الفرصة بتسجيل نفس عدد أهدافه، وقال إنه بدوره كان يتميّز بإعطاء التمريرات الصحيحة لزملائه في الفريق.

وذكر زيدان أيضًا أنه كانت لديه الفرصة للعب مع رونالدو البرازيلي الذي كان يتميّز بدوره أيضًا بعدد الأهداف التي سدّدها مضيفاً أنّه يعتبره لاعبًا رائعًا.