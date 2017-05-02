خاص بالفيديو: ماغي بو غصن تكشف كلمات تتر "كراميل" بصوت نوال الزغبي

ماغي بو غصن كشفت حصريّاً لموقعنا عن مطلع أغنية مسلسل "كراميل" الرمضاني

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LBCI News Lebanon

للمرة الأولى تخوض النجمة الذهبيّة نوال الزغبي تجربة غناء تترات المسلسلات الرمضانيّة، وذلك من خلال مسلسل "كراميل" المنتظر عرضه خلال شهر رمضان المبارك من بطولة النجمة ماغي بو غصن والنجم ظافر عابدين والنجمة كارمن لبّس، الى جانب نخبة من نجوم الدراما اللبنانيّة، من كتابة مازن طه وإخراج إيلي ف. حبيب.

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وبدأ متابعو قناة "LBCI" مشاهدة الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "كراميل" الّذي سيُعرض عبر شاشتها، وكان لموقع القناة الإلكتروني جولة في كواليس تصوير العمل في لقاءات مع الممثلين تشاهدونها تباعاً عبر موقعنا.

بالعودة إلى تتر المسلسل، ينتظر الجمهور بفارغ الصبر أغنية "كراميل" الّتي تتعاون فيها الفنانة نوال الزغبي مع شركة "إيغل فيلمز". في اللقاء المصوّر، إعتبرت الممثلة ماغي بو غصن أن التتر يفتتح نجاح المسلسل وأعربت عن سعادتها بالتعاون الّذي سيجمعها مع نوال بخاصةٍ أن أبرز التعليقات عبر مواقع التواصل الإجتماعي كانت تحت عنوان "إجتمعوا الأقارب".

وقد كشفت ماغي بو غصن حصريّاً لموقعنا عن مطلع أغنية مسلسل "كراميل" الرمضاني، وتقول "بعرف كلّ شي براسك يا حبيبي".

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