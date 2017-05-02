بالفيديو- الشرطة توقف سائقاً وشقيقه... ستتفاجؤون بهويتهما!

الشرطة توقف سائقاً وشقيقه

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LBCI News Lebanon

أقدمت الشرطة الأميركية في ولاية نيويورك على توقيف طفلين كان أحدهما يقود سيارته اللعبة على إحدى أرصفة المدينة.



ونشر والد الطفلين آرون وإيفان الذين يبلغان من العمر سنتين مقطع فيديو لهما على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وهما داخل السيارة.

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ويظهر في الفيديو أحدهما وهو يعبّر عن رفضه لتلقيه مذكرة استجلاب للمحكمة من قبل عنصر من الشرطة.



ومن المعروف أنه من الممنوع القيادة على الأرصفة في مدينة نيويورك إلا أن الأطفال تمكّنوا من الفرار من فعلتهم عبر تلقي الإنذار فقط من قبل الشرطي.



وقد نشرت شرطة نيويورك مقطع الفيديو على صفحتها الخاصة على موقع فايسبوك.