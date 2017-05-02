باسيل بعد اجتماع التكتل: لسنا متمسكين باي قانون

اجتماع تكتل التغيير والاصلاح

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LBCI News Lebanon

جدد رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل رفضه التمديد او الفراغ او الستين، وقال بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح:"نعم لقانون ميثاقي جديد ونحن غير متمسكين باي قانون ومنفتحون على قوانين عدة".



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وتابع: "لم نتحدث كتيار بنقل مقاعد وكل ما طرحناه الغاء ٦ مقاعد اضيفت عن غير وجه حق واعطائها للانتشار ولسنا نحن من نتهم بالكانتونات ". واضاف باسيل :"هناك امكانية باقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران ولا نقبل وضعنا امام واقع غير صحيح كتاريخ ١٥ ايار... نريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات وكل ما يقال غير ذلك تشويه للموقف".وتابع: "لم نتحدث كتيار بنقل مقاعد وكل ما طرحناه الغاء ٦ مقاعد اضيفت عن غير وجه حق واعطائها للانتشار ولسنا نحن من نتهم بالكانتونات ".

وعن مجلس الشيوخ، أوضح باسيل أن التيار وافق منذ البداية على طرح تشكيله لكن نبه من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين، بحسب قوله.