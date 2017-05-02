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02 أيار 2017
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باسيل: هناك امكانية لاقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران ونريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات

باسيل: هناك امكانية لاقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران ونريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون,لاقرار,امكانية,هناك,باسيل,
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باسيل: هناك امكانية لاقرار قانون جديد حتى ١٩ حزيران ونريد قانونا يؤمن التمثيل الصحيح لجميع المكونات
 
 
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