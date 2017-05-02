في 6 أشهر... السعودية توقف 1628 شخصا على خلفية تهريب ونقل المخدرات

السعودية نفذت منذ بداية العام عدة احكام بالاعدام...

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الداخلية السعودية انها أوقفت 1628 شخصا من 42 جنسية بينهم 589 سعوديا في ستة اشهر على خلفية قضايا تهريب ونقل وترويج المخدرات.

وبيان نقلته وكالة الانباء الرسمية، أشارت الوزارة الى أن 16 رجل أمن أصيبوا في عمليات التوقيف هذه التي شهدتها المملكة في النصف الاول من السنة الهجرية الحالية، بين تشرين الاول واذار الماضيين.

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كما قتل خمسة مطلوبين وأصيب 14 مطلوبا آخر بجروح في مواجهات اندلعت خلال عمليات التوقيف.

ونفذت السعودية منذ بداية العام الحالي عدة احكام بالاعدام صدرت بحق اشخاص اوقفوا خلال محاولتهم تهريب المخدرات الى المملكة.