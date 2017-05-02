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02 أيار 2017
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باسيل: وافقنا منذ البداية على طرح تشكيل مجلس الشيوخ لكن نبهنا من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين

باسيل: وافقنا منذ البداية على طرح تشكيل مجلس الشيوخ لكن نبهنا من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين Lebanon, news ,lbci ,أخبار البداية,وافقنا,باسيل,
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باسيل: وافقنا منذ البداية على طرح تشكيل مجلس الشيوخ لكن نبهنا من التفاصيل التي ستسبب مشكلا لا يحل في اسبوعين
 
 
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