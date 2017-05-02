900 أردني يقاتلون في العراق وسوريا

عدد الاردنيين مع داعش هو الادنى هذا العام

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LBCI News Lebanon

كشف مسؤول أردني كبير لرويترز ان نحو 900 أردني يقاتلون حاليا مع تنظيم داعش وجماعات تستلهم نهج القاعدة في العراق وسوريا لكن عدد الأردنيين الذين ينضمون لتلك الجماعات تراجع الآن إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

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ولفت المسؤول الى أن أولئك الذين يقاتلون في العراق وسوريا كانوا قد غادروا في الأغلب الأردن، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، في السنوات الأولى من الصراع بين 2013 و2014.

وأشار الى أن أعداد المنضمين للجماعات المتشددة انخفض في السنوات الثلاث الأخيرة في ظل مساعدة حملة تقودها استخبارات قوات الأمن الأردنية في القضاء على المؤامرات في مهدها والقبض على شبان تحولوا إلى التشدد كانوا يخططون لمغادرة المملكة.