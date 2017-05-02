في شهر أيار... ستتمكّنون من رؤية زحل والمشتري والزهرة بالعين المجرّدة!

في هذه الأيام ستتمكّنون من رؤية زحل والمشتري والزهرة بالعين المجرّدة...

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LBCI News Lebanon

ستضيء كواكب الزهرة والمشتري وزحل سماء شهر أيار/مايو الجاري وسيتمكّن العالم من رؤيتها بالعين المجرّدة من دون استخدام تلسكوب أو منظار.

وبحسب موقع "ميرور" البريطاني، سيكون كوكب المشتري واضحاً جداً في ليلة 7 أيار/مايو وسيتقاسم السماء ليلا مع القمر الكامل تقريبا، وسيكون كل منهما مشرقًا للغاية، وسيتمكن الهواة من التقاط الصور الرائعة.

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وبعد أسبوعين من بدء الشهر، سيصبح من الممكن رصد كوكب زحل في الساعات الأولى قبل منتصف اللّيل.

وأشار العلماء إلى أنّ ليلة 14 أيار/مايو ستكون أفضل ليلة لتصوير زحل من خلال تلسكوب.

وقبل نهاية الشهر سيكون من الممكن رصد كوكب الزهرة في السماء، وأفضل موعد لرؤيته هو في وقتٍ مبكرٍ جداً من الصباح.