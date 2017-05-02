والدان سجنا ابنهما داخل قفص... كيف تمّكن من الهرب بعد 30 عاماً؟

سجن والدان صينيان ابنهما داخل قفصٍ بسبب إصابته بمرض عقلي وذلك لأكثر من 30 عامًا.



وظن الأهل أن طفلهما تسكنه الأشباح فأخضعاه لجلسات طرد الأرواح الشريرة.



وسجّل جيران العائلة مقطع فيديو للإبن الذي لم يظهر منه سوى يديّه من خارج قضبان القفص. يُذكر أنّه يبلغ من العمر اليوم 39 عامًا.

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وقام الجيران بإرسال مقطع الفيديو إلى أطباء عملوا على تحريره من سجنه.



واعترفت والدة الشاب الذي لم تُعلن هويته أنها وزوجها قاما بسجن ابنهما داخل قفص عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات وذلك بسبب تصرفاته الغريبة ومن دون استشارة أي طبيب.



وكانت الوالدة تقدم الطعام لابنها بشكل يومي كما سمحت له بالخروج من القفص للتنزه منذ بضع سنوات.



ونقل الرجل إلى المستشفى وقال الأطباء إنه يعاني من سوء تغذية كما أنه لا يستطيع التحدث أو التواصل مع الآخرين بل يصدر بعض الأصوات فقط.



ولم يذكر إذا كان الأبّ والأم سيعاقبان بسبب سوء معاملتهما لابنهما على مدى هذه السنوات الطويلة.

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