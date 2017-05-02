وفد من المعارضة السورية في استانا

وصل وفد من الفصائل السورية المعارضة الى استانا للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة حول وقف لاطلاق النار في سوريا مقررة الاربعاء والخميس، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان.

ولم تحقق ثلاث جولات تفاوضية سابقة في كازاخستان رعتها روسيا وايران الداعمتان للنظام السوري وتركيا الداعمة للمعارضة، اي اختراق على طريق حل النزاع السوري الذي خلف اكثر من 320 الف قتيل في ستة أعوام.

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وصرح يحيى العريضي احد مستشاري الهيئة العليا للمفاوضات لفرانس برس ان وفد الفصائل المعارضة يضم "تقريبا" الاعضاء أنفسهم الذي شاركوا في المفاوضات السابقة.

ويترأس سفير سوريا لدى الامم المتحدة بشار الجعفري وفد النظام على غرار الجولات السابقة.