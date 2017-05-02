بالصور: صور الأشعة صدمت الطبيب... 75 دبوساً في جسمه!

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أصيب طبيب بالصدمة حين رأى صورة الأشعة لرجل هندي يُدعى بدريلال مينا ويبلغ من العمر 56 عاماً والسبب ظهور 75 دبوساً معدنياً في أجزاء متفرقة من جسمه.وكان بدريلال قد أُدخل الى المستشفى لإجراء عملية جراحية في إصبع قدمه عندما لاحظ الأطباء أنّ لديه مجموعة من "الدبابيس" في أطرافه.يُشار إلى أنّه من بين 75 دبوساً 40 كانت في حلقه، 25 في ساقه اليمنى و2 في يديه.لحسن الحظّ لم تؤثر الدبابيس على أعضائه الداخلية بحسب ما قال الأطباء.الجدير ذكره، أنّ مينا سيبقى في المستشفى بمامباي حتى يتعافى كلياً.إليكم صور الأشعة: