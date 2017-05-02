غرائب وطرائف
02 أيار 2017
Back

بالصور: صور الأشعة صدمت الطبيب... 75 دبوساً في جسمه!

إليكم صور الأشعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار دبابيس, أشعة,صور,إليكم صور الأشعة
episodes
بالصور: صور الأشعة صدمت الطبيب... 75 دبوساً في جسمه!
أصيب طبيب بالصدمة حين رأى صورة الأشعة لرجل هندي يُدعى بدريلال مينا ويبلغ من العمر 56 عاماً والسبب ظهور 75 دبوساً معدنياً في أجزاء متفرقة من جسمه.

وكان بدريلال قد أُدخل الى المستشفى لإجراء عملية جراحية في إصبع قدمه عندما لاحظ الأطباء أنّ لديه مجموعة من "الدبابيس" في أطرافه.

يُشار إلى أنّه من بين 75 دبوساً 40 كانت في حلقه، 25 في ساقه اليمنى و2 في يديه.
الإعلان


لحسن الحظّ لم تؤثر الدبابيس على أعضائه الداخلية بحسب ما قال الأطباء.

الجدير ذكره، أنّ مينا سيبقى في المستشفى بمامباي حتى يتعافى كلياً.

إليكم صور الأشعة:




مصدر





إقرأ أيضاً