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02 أيار 2017
02/05/2017 10:51:51
السيد نصرالله: البطالة هي من اخطر المشاكل وندعو الحكومة لتشكيل اطار رسمي لدرس هذه الحالة واسبابها وكيفية معالجتها
السيد نصرالله: البطالة هي من اخطر المشاكل وندعو الحكومة لتشكيل اطار رسمي لدرس هذه الحالة واسبابها وكيفية معالجتها
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LBCI News Lebanon
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