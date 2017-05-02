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02 أيار 2017
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السيد نصرالله: البطالة هي من اخطر المشاكل وندعو الحكومة لتشكيل اطار رسمي لدرس هذه الحالة واسبابها وكيفية معالجتها

السيد نصرالله: البطالة هي من اخطر المشاكل وندعو الحكومة لتشكيل اطار رسمي لدرس هذه الحالة واسبابها وكيفية معالجتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار البطالة,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: البطالة هي من اخطر المشاكل وندعو الحكومة لتشكيل اطار رسمي لدرس هذه الحالة واسبابها وكيفية معالجتها
 
 
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