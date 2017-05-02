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02 أيار 2017
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السيد نصرالله: عندما طُرح قبل مدة القانون الارثوذكسي نحن وافقنا عليه ولم نسحب هذه الموافقة

السيد نصرالله: عندما طُرح قبل مدة القانون الارثوذكسي نحن وافقنا عليه ولم نسحب هذه الموافقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار طُرح,عندما,نصرالله,السيد,
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السيد نصرالله: عندما طُرح قبل مدة القانون الارثوذكسي نحن وافقنا عليه ولم نسحب هذه الموافقة
 
 
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