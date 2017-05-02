بالصور - هكذا تعامل النساء في نيبال خلال فترة الحيض!

تقاليد غريبة جدًا في نيبال...

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LBCI News Lebanon

في قرية تقع في غربي نيبال، تُرغم النساء على ترك بيوتهنّ عندما يكنّ في فترة الحيض.

وبحسب هذه العادة التي هي جزء من شعائر الهندوس والتي يُطلق عليها اسم "تشوبادي"، يجب ألا تُلمس المرأة أثناء الحيض، كما تُمنع من لمس الطعام أو الماشية أو الرجال، إذ تُعتبر غير نظيفة عندما تنزف.

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ويسود الاعتقاد في هذه القرية بأنّه في حال لم يتم التقيّد بتقليد تشوبادي، فالأمور السيّئة ستحصل حتما.

وتضطر النساء إلى ترك بيوتهنّ مرّة في الشهر ويذهبن لينمن في أكواخ خشبيّة من دون جدران، بُنيت خصيصا لهذا الغرض.

وتُبنى هذه الأكواخ على مساحات صغيرة، تتشارك فيها عائلات عدة النوم، من دون أَسِرّة مناسبة.

وعندما تُعزل النساء هناك، يحظر عليهن طهي الطعام أو حتى الشرب أو الاستحمام من مياه القرية.

وأخيراً، أدّى تقليد تشوبادي إلى وفاة امرأتين، الأولى بسبب استنشاق الدخان بعدما أشعلت النار للتدفئة، أما سبب وفاة الثانية فلا يزال غير معروف.

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