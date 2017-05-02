التمديد والستين والفراغ خيارات سيئة... السيد نصرالله: البلد إلى أين؟

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LBCI News Lebanon

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على أن التمديد والستين والفراغ هي خيارات سيئة، لافتا إلى أنه عندما طُرح قبل مدة القانون الارثوذكسي، وافق عليه حزب الله وهو لم يسحب هذه الموافقة. وقال "ليس نحن من يوجه إلينا اتهام بأن حزب الله لا يريد للمسيحيين أن ينتخبوا نوابهم"، مشيرا إلى أن هناك من يستغل قانون الإنتخاب لتصفية حسابات سياسية أو تسجيل نقاط أو تخريب التحالفات.

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وشدد نصرالله في كلمة له خلال احتفال "يوم الجريح المقاوم"، على أنه إذا أرادوا الإنطلاق من مصلحة حزبية أو طائفية فلا مشكلة للثنائي الشيعي مع أي قانون انتخاب، مؤكدا أنهم لا يريدون فرض النسبية أو أي قانون آخر على أحد.

ورأى السيد أن لكل مذهب هواجسه وعلى الجميع أخذ ذلك في عين الإعتبار، داعيا إلى التوافق ومواصلة الحوار للوصول إلى نتيجة، مضيفا "نحن بحاجة الى بعض التنازلات ويمكننا التوصل إلى تسوية بشأن قانون الإنتخاب، لأن لبنان على حافة الهاوية"، سائلا: "البلد إلى أين؟".

أمنياً، رأى السيد نصرالله أن الحدود اللبنانية خرجت من دائرة التهديد العسكري باستثناء منطقة جرود عرسال التي يجاورها جزء من القلمون، مشددا على ضرورة معالجة بؤرة جرود عرسال،لافتا إلى أن الحدود اللبنانية السورية تشهد تحولا مهما جدا بعد إخلاء المسلحين من مناطق عدة في سوريا.

وفي سياق متصل، اعتبر نصرالله أن البطالة هي من أخطر المشاكل، داعيا الحكومة إلى تشكيل إطار رسمي لدرس هذه الحالة وأسبابها وكيفية معالجتها.

فلسطينيا، أكد السيد نصرالله مساندته الكاملة للخطوة الجبارة التي يقوم بها الأسرى الفلسطينيون، قائلا "أوصلونا إلى مكان أصبحت فيه قضية فلسطين قضية منسية".

وفي الملف اليمني، أشار إلى أن المجاعة تهدد الملايين في اليمن ولا أحد يتجرأ على قول كلمة الحق.​

وفي ما يتعلق بمجزرة خان شيخون، كشف نصرالله أن واشنطن لا توافق على لجنة تحقيق في القضية لندين بموجبها القاتل الكيميائي، قائلا "يجب أن نراهن على حضورنا في الساحات والميادين وعلى قوّتنا".

وقال "في كل يوم نزداد قناعة بان خيار الذهاب الى سوريا هو خيار مناسب".