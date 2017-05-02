بالفيديو: راقص يتحرّش جنسياً بمغنية خلال برنامج تلفزيوني...

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو من برنامج تلفزيوني يُعرض في إيطاليا، أظهر لحظة تحرّش أحد الراقصين بمغنية البوب إيما مارون في سياق مقلب نظمه معدو البرنامج.وقد أثار هذا المقلب غضب الكثير من الناس لأنّ إيما ظهرت في الفيديو وهي تطلب من الراقص عدم لمسها وذلك خلال بروفا برنامج يوروفيجن.يُشار إلى أنّ حملة توقيعات واسعة انطلقت يوم أمس للمطالبة بوضع خطة وقوائد توجيهية لوسائل الإعلام في إيطاليا بخاصةٍ في كيفية التعامل مع العنف الجنسي. واللافت أنّ التوقيعات على هذه الحملة وصلت حتى 10 آلاف توقيع حتى اليوم.واعتبر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ مقلب يثير الإشمئزاز كثيراً كما طالب البعض باستقالة منتج البرنامج فوراً.في سياق متصل، قالت الناشطة في مجال حقوق الانسان كريستينا دي ليا، إنّ إيطاليا تعاني من ارتفاع معدلات قتل الاناث والعنف ضدهن كما أنّ وسائل الإعلام لا تلعب دوراً إيجابياً بل تزيد من خطورة الوضع.الجدير ذكره، أنّ ثلث النساء الإيطاليات يعانين من العنف في حياتهن بحسب آخر الإحصاءات.