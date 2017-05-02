كلّفها مكتب التحقيقات الفيدرالي بقضية داعشي في سوريا... فأغرمت به!

قصة غريبة إليكم تفاصيلها...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار داعش, سوربا,أميركا,قصة غريبة إليكم تفاصيلها...

LBCI News Lebanon

نشرت شبكة "سي إن إن" الأميركيّة تقريرًا أفادت من خلاله بأنّ موظفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي سافرت إلى سوريا عام 2014 وتزوجت من أخطر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية بعدما تم تكليفها التحقيق معه.

وكانت المترجمة في مكتب التحقيقات الفيدرالي دانييلا غرين البالغة من العمر 38 عامًا، قد كذبت على رئيسها فى العمل بشأن وجهة سفرها، وأعلمت زوجها الإرهابي دينيس كاسبيرت بمجريات التحقيق.

الإعلان

وزوج غرين ليس إرهابيًا عاديًا، فهو مغني راب ألماني أصبح اسمه فيما بعد أبو طلحة الألماني ويعد من أخطر جهاديي داعش.

وبعد أسابيع عدّة ، أدركت غرين، التي وُلدت في تشيكوسلوفاكيا وترعرعت في ألمانيا، أنّها اقترفت خطأ كبيرًا بفعلتها هذه. فعادت إلى الولايات المتحدة، حيث تم إيقافها، ووافقت على التعامل مع السلطات الأميركية، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين.

وأقرَّت غرين بأنها مُذنبة لقيامها بالإدلاء ببيانات كاذبة حول الإرهاب، ووافقت على مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد أُخلي سبيلها الصيف الماضي.