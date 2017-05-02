وفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 146 عاماً!

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توفي رجل اندونيسي عن عمر 146 عاماً وهو أكبر معمر في العالم وفق سجلات قريته في جزيرة جاوة.وكان الرجل الذي يُدعى سوديميدجو المعروف بالجد غوتو قد ولد في شهر كانون الأول من عام 1870، ولكنه لم يُسجل إلّا عام 1900 فاندونيسيا لم تكن تُسجّل ولاداتها في تلك الفترة.وقد نُقل الرجل إلى المستشفى في 12 نيسان الماضي بعد تدهور حالته الصحية ولكنّه خرج بعد 6 أيام إلى منزله نتيجة إصراره.في هذا السياق، علّق أحد أحفاد الجد غوتو على ما جرى بالقول إنّ جده لم يأكل منذ عودته من المستشفى سوى العصيدة ولم يشرب سوى القليل من الماء لمدّة يومين الأمر الذي أدى إلى وفاته.يُشار إلى أنّ الجد غوتو كان قد كشف في مقابلة صحافية العام الماضي إنّ سرّ عمره الطويل هو صبره وأنّه كان محاطاً بأناس يحبونه كثيراً.الجدير ذكره، أنّه إذا تم تأكيد عمر الجد غوتو يكون بذلك أكبر سناً من المعمرة الفرنسية جين كالمون، التي توفيت عن عمر 122 عاماً.في سياق آخر، كان الجد غوتو مدخناً طيلة حياته، وتزوّج من أربع سيدات توفين منذ سنوات ولديه 10 أبناء والكثير من الأحفاد.