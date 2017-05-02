هل هذه هي الطريقة الأنسب للقضاء على مشكلة الازدحام المروري نهائيًا؟

رؤية مستقبليّة للقضاء على مشكلة الازدحام المروري نهائيًا...

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LBCI News Lebanon

نشرت شركة "The Boring Company" التي يملكها مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إلون موسك مقطع فيديو توضيحي يقترح الحلّ الأنسب للقضاء على مشكلة الازدحام المروري بشكلٍ نهائي.

والمشروع هو عبارة عن بناء أنفاق تحت الأرض يمكن الدخول إليها من خلال مصاعد تربطها بالشوارع، وتُنقل المركبات بداخلها بسرعة فائقة.

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ويظهر الفيديو أنّ الأنفاق الموجودة تحت الأرض تتقاطع فوق بعضها لتجنّب الازدحام المروري.

وبدأ موسك بتجربة حفر الأنفاق في قطعة أرض يملكها شخصيًا.

لكن، حتّى الآن لا تزال رؤية موسك المستقبليّة بمثابة حلم، إذ إنّ تحقيق هذا الحلم يتطلّب وقتاً طويلاً جداً وكلفته مرتفعه جداً.