تونس تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري...

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LBCI News Lebanon

حذرت 25 منظمة دولية وتونسية اليوم من أن حرية التعبير والصحافة في تونس "مهددة" بسبب تواصل ملاحقة صحافيين أمام محاكم عسكرية، وتضييقات حكومية كان آخرها منعُ صدور جريدة أسبوعية في سابقة منذ الاطاحة مطلع 2011 بزين العابدين بن علي.

وجاء التحذير في بيان مشترك بعنوان "تونس: مكسب حرية التعبير والإعلام مهدَّد"، أصدرته المنظمات بمناسبة مناقشة مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة اليوم تقريرا حول وضع حقوق الانسان في تونس، واليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق الثالث من أيار.

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ووقعت البيانَ منظمات دولية مثل "المادة 19" و"مراسلون بلا حدود" و"العفو الدولية"، وتونسية مثل "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان".

وبحسب المنظمات، تونس "تواصل ملاحقة الصحافيين على أساس قانون القضاء العسكري أو القانون الجنائي أو قوانين أخرى عدا المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي يفترض أن يكون الإطار القانوني (الوحيد) للبتّ في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة".