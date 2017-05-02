الكتائب يحذر من إرتفاع "بورصة الفساد والصفقات في سجل هذه الحكومة"

الإعلان

اعتبر المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية ان التخبط الحاصل في حكومة "المحاصصة" ، وعجزها عن الاتفاق على ما يؤمن مصلحة الناس والبلاد، لا يبرر لها عدم اقرار مشروع قانون جديد للانتخابات وإحالته على المجلس النيابي لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدة العودة الى الستين او تفصيل قانون على القياس او حتى الفراغ ، كلها اوجه متعددة لعملة واحدة هي التمديد الذي يصادر حق اللبنانيين في التغيير.وحذر الحزب، بعد اجتماعه الاسبوعي، من إرتفاع بورصة الفساد والصفقات في سجل هذه الحكومة ، وهي بدأت بملف النفط والغاز مرورا بالكهرباء والبواخر والسوق الحرة وصولا إلى النفايات والمحافر وجبالات الباطون والتعداد يطول.واشار الحزب الى أن نسبة البطالة بلغت نحو الثلاثين في المئة وارتفع عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر الى نحو مليون وخمسمئة الف لبناني في ظل تقلص فرص العمل ومنافسة اليد العاملة السورية، وانتعاش اقتصاد الدويلات على حساب اقتصاد الدولة.