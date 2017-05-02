قوى الامن: توقيف ضالعين في عصابة سلب بقوة السلاح في حي السلم

توافرت معلومات لفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي بتاريخ 28/4/2017 عن قيام اشخاص بعمليات سلب بقوة السلاح على متن سيارة مستأجرة، ولاسيما في منطقتي الضاحية الجنوبية والشويفات.

وتمكنت الفصيلة المذكورة من توقيف م . ا. (مواليد عام 1973) و ي. ا. (مواليد عام 1994) في الحدث وحي السلم، وضبط بحوزة الاخير مسدس حربي مع ممشط و5 طلقات صالحة للاستعمال.

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وبالتحقيق معهما، اعترف الاول باستئجار السيارات وتسليمها لشقيقه وشخص اخر (العمل جار لتوقيفهما)، اللذان قاما بالاشتراك مع الثاني بعدة عمليات سلب بقوة السلاح.

وتعرف على (ي. ا.) احد الاشخاص كان قد سلب منه هاتفه تحت وطأة السلاح بتاريخ 5/4/2017 في محلة طريق المطار، وجرى العمل على اعادة المسروق لصاحبه.

وتم احالة الموقوفين والمضبوط الى مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على اشارة القضاء المختص.