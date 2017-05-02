مقدمة النشرة المسائية 02-05-2017

جملةٌ من الوقائع والحقائق والمعطيات إنتهى إليها هذا النهار

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LBCI News Lebanon

جملةٌ من الوقائع والحقائق والمعطيات إنتهى إليها هذا النهار :



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الواقعة الثانية ان لا أفكار جديدة يمكن ان تُقدَّم ، وأي قانون سيتم التوصل إليه سيكون من بين مشاريع القوانين المطروحة ، وهذا أيضًا ما أكد عليه السيد نصرالله بتشديده على ان " الارانب خلصت والوقت انتهى والمناورات انتهت واللعب على حافة الهاوية سيئ لأن البلد كله على حافة الهاوية " ... الواقعة الاولى ان لا تصويت في مجلس الوزراء حول قانون الانتخابات ... إسقاط التصويت تمَّ على يد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي تحدَّث عن التفاهم والتوافق والديموقراطية التوافقية . هذا الكلام الذي يُطمئن اولًا النائب جنبلاط ، سارع زعيم المختارة إلى تلقفه ورد التحية له ، فغرَّد قائلًا : ان كلام السيد حسن نصر الله دقيق جدا وشامل في اهمية التوافق وضرورة الخروج من الحلقة المفرغة الأنية وابعادها المقلقة " .الواقعة الثانية ان لا أفكار جديدة يمكن ان تُقدَّم ، وأي قانون سيتم التوصل إليه سيكون من بين مشاريع القوانين المطروحة ، وهذا أيضًا ما أكد عليه السيد نصرالله بتشديده على ان " الارانب خلصت والوقت انتهى والمناورات انتهت واللعب على حافة الهاوية سيئ لأن البلد كله على حافة الهاوية " ...

هذا الكلام كيف سيتم تسييله في السياسة ؟ وكيف يمكن ان يُصرَف في إنتاج قانون جديد ؟ إذا كان التوافق على اللاءات الثلاث قائمًا : اي لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ ، فما هي النَعَم التي ستظهر ؟

جزءٌ من الجواب سيتبلور في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس ، والنقاش سيمتد إلى ما بعدها .

المعطى الثاني في معطيات هذا النهار هو ملف الهدر والفساد ، وعنوانه الخليوي ، فرئيس لجنة الاتصالات النيابية حسن فضل الله ، الذي كان نجم الجلسة النيابية للمساءلة ، بعدما كشف أكثر من ملف للفساد ، ضرب ضربته اليوم أيضًا فتحدَّث عن ملفٍ مثقَل بالهدر والتنفيعات تحت عناوين " التنفيعات " وال sponsors " والتي تكلِّف خزينة الدولة ملايين الدولارات ... يأتي هذا الكلام الفضائحي غداة انتهاء العقدين مع شركتَي الخليوي في آخر نيسان الفائت ، فهل يشكِّل هذا الكلام تسريعًا لعقود جديدة أكثر شفافية ؟



المعطى الثالث لهذا النهار الفساد المستشري في بعض الدوائر ومنها مصلحة تسجيل السيارات والآليات حيث السماسرة ومعقبو المعاملات يحلُّون محل موظفي الإدارة ويستوفون أضاعافًا مضاعفة ما يجب ان يدخل إلى خزينة الدولة .



المعطى الرابع الفساد في المأكولات والمواد الغذائية ... بضائع منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات كانت هناك محاولات لتحديث تواريخها لتوزيعها على المطاعم ...