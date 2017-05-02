نقاط على حروف وثيقة حماس الجديدة

بين التنازل وتخفيض السقف والمرونة السياسية، تراوحت القراءات حول الوثيقة السياسية الجديدة التي اطلقتها حركة حماس مساء الاثنين من الدوحة. وفي نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير..