أخبار دولية
02 أيار 2017
02/05/2017 12:25:10
نقاط على حروف وثيقة حماس الجديدة
نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير...
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LBCI News Lebanon
بين التنازل وتخفيض السقف والمرونة السياسية، تراوحت القراءات حول الوثيقة السياسية الجديدة التي اطلقتها حركة حماس مساء الاثنين من الدوحة. وفي نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير..
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