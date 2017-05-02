أخبار دولية
02 أيار 2017
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نقاط على حروف وثيقة حماس الجديدة

نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير... Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, فلسطين,حركة حماس,نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير...
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بين التنازل وتخفيض السقف والمرونة السياسية، تراوحت القراءات حول الوثيقة السياسية الجديدة التي اطلقتها حركة حماس مساء الاثنين من الدوحة. وفي نظرة على ابرز بنودها يمكن استنتاج الكثير..
 
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