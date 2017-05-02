مواد غذائية منتهية الصلاحية في Pizza Hut

سلامة الغذاء الى الواجهة من جديد

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LBCI News Lebanon

سلامة الغذاء الى الواجهة من جديد بعد مداهمة مستودع مواد غذائية ملوثة واخرى تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها ... وزارة الصحة دهمت احد المستودعات التابعة لشركة pizza hut في جونية وعثرت على مواد كان يجري العمل على تغيير تواريخ صلاحيتها.