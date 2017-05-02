أمن وقضاء
02 أيار 2017
02/05/2017 12:23:49
مواد غذائية منتهية الصلاحية في Pizza Hut
سلامة الغذاء الى الواجهة من جديد
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LBCI News Lebanon
سلامة الغذاء الى الواجهة من جديد بعد مداهمة مستودع مواد غذائية ملوثة واخرى تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها ... وزارة الصحة دهمت احد المستودعات التابعة لشركة pizza hut في جونية وعثرت على مواد كان يجري العمل على تغيير تواريخ صلاحيتها.
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