أمن وقضاء
02 أيار 2017
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مواد غذائية منتهية الصلاحية في Pizza Hut

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سلامة الغذاء الى الواجهة من جديد بعد مداهمة مستودع مواد غذائية ملوثة واخرى تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها ... وزارة الصحة دهمت احد المستودعات التابعة لشركة pizza hut في جونية وعثرت على مواد كان يجري العمل على تغيير تواريخ صلاحيتها.
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