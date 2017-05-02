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02 أيار 2017
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ترقبوا المباراة الخامسة بين المتحد واللويزة في ربع نهائي XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2

ترقبوا المباراة الخامسة بين المتحد واللويزة في ربع نهائي XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2 Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتحد,الخامسة,المباراة,ترقبوا,
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ترقبوا المباراة الخامسة بين المتحد واللويزة في ربع نهائي XXL Energy بطولة لبنان لكرة السلة بعد قليل مباشرة عبر الـLB2
 
 
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