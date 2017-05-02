وزيرة الدفاع الالمانية ترجىء زيارتها الى واشنطن بسبب فضيحة داخل الجيش

النيابة العامة الالمانية تسلمت ملف هذه القضية

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LBCI News Lebanon

ارجأت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دي ليين زيارة كانت مقررة الى الولايات المتحدة غدا والخميس، لمتابعة فضيحة قيام ضابط في الجيش بالاعداد لارتكاب اعتداء ضد المهاجرين عبر تقديم نفسه كلاجىء سوري.

وبدلا من هذه الزيارة، ستتوجه الوزيرة المعروفة بقربها من المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الى القاعدة العسكرية الفرنسية الالمانية في ايلكيرش قرب ستراسبورغ في شرق فرنسا، حيث كان يعمل هذا العسكري البالغ الثامنة والعشرين من العمر.

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من جهتها اعلنت النيابة العامة الالمانية الثلاثاء انها تسلمت ملف هذه القضية التي دفعت الى توجيه انتقادات شديدة الى وزيرة الدفاع بعد تعليقات لها اعتبرت لاذعة بحق الجيش الالماني.