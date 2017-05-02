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02 أيار 2017
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ولي ولي العهد السعودي: الوضع في سوريا معقد للغاية وأي احتكاك بين القوى الكبرى سيخلق أزمة دولية

ولي ولي العهد السعودي: الوضع في سوريا معقد للغاية وأي احتكاك بين القوى الكبرى سيخلق أزمة دولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوضع,السعودي,العهد,
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ولي ولي العهد السعودي: الوضع في سوريا معقد للغاية وأي احتكاك بين القوى الكبرى سيخلق أزمة دولية
 
 
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