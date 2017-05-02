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02 أيار 2017
02/05/2017 14:58:50
ولي ولي العهد السعودي: الوضع في سوريا معقد للغاية وأي احتكاك بين القوى الكبرى سيخلق أزمة دولية
ولي ولي العهد السعودي: الوضع في سوريا معقد للغاية وأي احتكاك بين القوى الكبرى سيخلق أزمة دولية
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LBCI News Lebanon
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