كلينتون تحمل موسكو وويكيليكس و"أف.بي.أي" مسؤولية خسارتها في الانتخابات الرئاسية

موقع ويكيليكس نشر رسائل لجون بودستا رئيس حملتها الانتخابية...

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LBCI News Lebanon

اعلنت هيلاري كلينتون انها كانت ستفوز بالانتخابات الرئاسية الاميركية لولا تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير "اف بي اي" جيمس كومي، خلال الاسابيع الاخيرة من الحملة الانتخابية.

وردا على سؤال صحافي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة، قالت كلينتون "كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيم كومي في الثامن والعشرين من تشرين الاول، ثم ويكيليكس الروسي لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، الا انهم في النهاية اذعنوا للخوف"، لافتة الى ان لو الانتخابات جرت في السابع والعشرين من تشرين الاول لكات اليوم رئيسة البلاد.

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وفي السابع من تشرين الاول قبل شهر من موعد الانتخابات، نشر موقع ويكيليكس رسائل لجون بودستا رئيس حملتها الانتخابية، بعد اقل من ساعة من قيام الصحافة بنشر شريط فيديو يعود الى العام 2005 ويظهر فيه دونالد ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جدا للنساء.