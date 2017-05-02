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02 أيار 2017
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المتحد يتأهل الى المربع الذهبي من XXL ENERGY لمواجهة الهومنتمن بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 78-62 وحسمه للسلسلة ٣-٢

المتحد يتأهل الى المربع الذهبي من XXL ENERGY لمواجهة الهومنتمن بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 78-62 وحسمه للسلسلة ٣-٢ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الذهبي,المربع,يتأهل,المتحد,
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المتحد يتأهل الى المربع الذهبي من XXL ENERGY لمواجهة الهومنتمن بعد فوزه على اللويزة بنتيجة 78-62 وحسمه للسلسلة ٣-٢
 
 
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