الحرس الثوري: إيران ستواصل إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا

إيران تساعد في تدريب وتنظيم آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان وباكستان في الصراع السوري

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LBCI News Lebanon

اعلن رئيس القوات البرية بالحرس الثوري محمد باكبور اليوم إن طهران ستواصل إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا ما دام ذلك ضروريا دعما لقوات الرئيس بشار الأسد.

وتقدم إيران الدعم العسكري لقوات الأسد منذ 2012 على أقل تقدير لكنها لم تعلق في بادئ الأمر على دورها علانية. بيد أنه مع زيادة الدعم العسكري وارتفاع عدد الضحايا الإيرانيين أيضا بدأ المسؤولون يتحدثون على نحو أكثر علانية.

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وتساعد إيران في تدريب وتنظيم آلاف المقاتلين الشيعة من العراق وأفغانستان وباكستان في الصراع السوري. كما يعمل مقاتلون من حزب الله عن كثب مع القادة العسكريين الإيرانيين في سوريا.