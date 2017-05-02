واشنطن تنظر في خيارات عدة للضغط على كوريا الشمالية

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تدرس واشنطن خيارات عدّة في مجلس الأمن لممارسة ضغوط على كوريا الشمالية، بعد التجربة الصاروخية الأخيرة الفاشلة التي أجرتها، وفق ما أعلن متحدّث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة الثلاثاء.وأشار المتحدث الأميركي الى "إنّ تكرار الأعمال التي تقوم بها جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية منذ تجربتها النووية الأخيرة، تجبرنا على البحث في مروحة من الإجراءات التي تضغط" على النظام الشيوعي في بيونغ يانغ.وبحسب دبلوماسيين، فإنّ الولايات المتحدة ناقشت مع الصين مسألة الردّ في مجلس الأمن على التجربة الصاروخية الأخيرة الفاشلة لكوريا الشمالية السبت، بما في ذلك فرض عقوبات جديدة.وفي سياق متصل، تعهد السفير الاميركي المعين لدى الصين ان يواصل ممارسة الضغوط على الرئيس شي جينبينغ الذي يعرفه شخصيا منذ اكثر من ثلاثين عاما على صعيد الملف الكوري الشمالي.