أسرار الصحف 03- 5 - 2017

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*يقال إنّ نائباً في تكتّل "التغيير والإصلاح" لا يستبعد في حال عدم التوافق على قانون للانتخاب قبل 15 أيار أن يُبصر هذا التوافق النور في الربع ساعة الأخير من 19 حزيران المقبل.*يدور نقاش داخل حزب الكتائب حول الاستقالة من المجلس النيابي إذا ما أُقرّ التمديد أو في حال إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ. ففي حين يدعو البعض إلى اتخاذ هذه الخطوة، والمباشرة في بناء جبهة معارضة، يبرز رأي يقول إنه "دُعينا سابقاً إلى الاستقالة، ولكن ما كنا سنتمكن من الوقوف بوجه الضرائب. والآن لا يُمكن الغياب عن مجلس النواب في هذه المرحلة حيث تجري مناقشة قانون الانتخابات، والتمديد". ويبدو النائب سامي الجميّل أقرب إلى الرأي الأخير.*يُتداول في الكورة أنّ النائب فريد مكاري وعد نائب رئيس جامعة البلمند ميشال نجار بأنّه سيكون بديلاً منه، بعد أن قرّر مكاري عدم الترشح لدورة جديدة. إلا أنّ مصادر سياسية على تواصل مع الاثنين قالت لـ"الأخبار" إنّ "هذا الحديث حصل قبل التمديد لمجلس النواب". أما حالياً، وإضافة إلى نجار، أعرب مدير مكتب مكاري نبيل موسى عن رغبته في الترشح في حال لم يتراجع نائب رئيس مجلس النواب عن قراره.*قال مصدر في القوات اللبنانية إنّ نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان "لا يزال يشغل موقعه الحزبي ومن غير الممكن تعيينه في مركز أقل أهمية حزبياً من مركزه"، رداً على ما قيل عن استبدال الأمينة العامة للقوات شانتال سركيس بعدوان. أما في الملف الانتخابي، "فعمل سركيس ينحصر في الشق التقني البحت، في حين أنّ الشق السياسي والمفاوضات كانا ولا يزالان من ضمن صلاحيات عدوان".*قال نائب عائد من واشنطن إن الإدارة الأميركية تبدو متكتمة حيال ملف العقوبات على "حزب الله".*أبلغ سفير دولة كبرى مرجعاً سياسياً بأن حكومة بلاده ستقف بقوة ضد "مشروع حسّاس" له مفاعيل لبنانية.*يتردّد أن خلافاً بين حزبين سياسيَّين أدّى إلى تجميد مشاورات لتطوير العلاقة الثنائية بينهما إلى أجل غير مسمّى.*رأت أوساط سياسية أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وضع الخطوط أو العناوين العامة لقانون الانتخاب العتيد، وعليه استبعدت أن يتمّ التصويت على مشروع القانون المتداول إعلامياً في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس بانتظار المزيد من الاتصالات والمشاورات لتذليل الخلافات بشأنه، وبالتالي التوصل إلى تسوية ترضي الجميع وتبدّد هواجسهم الأمر الذي أرخى ارتياحاً على المستوى السياسي العام عبّر عنه عدد من القيادات السياسية.*تتضارب الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والبيئة في مراقبة عمل الكسارات والمقالع ومصانع الحجارة وتوفد كل منهما دوريات الى مواقع العمل.*سجلت الأيام الأخيرة تبادل لرسائل حادة بين وزراء التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وآخرها بين الوزيرين غسان حاصباني وسيزار ابي خليل .*رشح ان وزيرا اقترح ادخال نحو 90 متعاقدا جديدا لملء بعض الشواغر في وزارته من دون العودة الى مجلس الخدمة المدنية .*تحدث نائب عن ان المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تنجز عملها قبل نهاية السنة 2017 لان تراجع الاهتمام بها سيطرح مشكلة حول تمويلها .