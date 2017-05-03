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03 أيار 2017
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه انطلياس وصولاً الى الكرنتينا بسبب الامطار

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه انطلياس وصولاً الى الكرنتينا بسبب الامطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,المرور,حركة,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من نهر الكلب باتجاه انطلياس وصولاً الى الكرنتينا بسبب الامطار
 
 
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