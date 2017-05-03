آخر الأخبار
03 أيار 2017
Back

التحكم المروري: تعطل جبالة باطون على تقاطع الصنوبرة الحدت وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تعطل جبالة باطون على تقاطع الصنوبرة الحدت وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار باطون,جبالة,تعطل,المروري,التحكم,
episodes
التحكم المروري: تعطل جبالة باطون على تقاطع الصنوبرة الحدت وحركة المرور كثيفة في المحلة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً