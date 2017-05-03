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03 أيار 2017
03/05/2017 01:02:06
التحكم المروري: تعطل جبالة باطون على تقاطع الصنوبرة الحدت وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل جبالة باطون على تقاطع الصنوبرة الحدت وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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