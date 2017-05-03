اقفال عام في بعلبك...والسبب؟

التزمت مدينة بعلبك الإضراب العام الذي دعت إليه البلدية وهيئات المجتمع المدني، وذلك لمطالبة القوى الأمنية بوضع حد للفلتان الأمني في المدينة، فأقفلت المدارس الرسمية والخاصة ابوابها وكذلك فروع الجامعات والمعاهد المهنية والفنية والمصارف والمؤسسات والتجارية.

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كما التزمت الإضراب بلديات بعلبك، دورس، نحلة، مقنة، إيعات، طليا، حورتعلا، معربون، رماسا، الطيبة، مجدلون، حوش تل صفية، يونين، شعث، الخريبة، بريتال، السعيدة، حوش النبي، الأنصار واتحاد بلديات بعلبك، ودعت موظفيها وعناصر شرطتها إلى المشاركة بالاعتصام المقرر اليوم أمام سيار درك بعلبك بين الحادية عشرة والثانية عشرة ظهرا.

بدورها، أكدت رابطة مخاتير بعلبك إقفال المخاتير مكاتبهم والامتناع عن إنجاز أي معاملة اليوم، فيما ألغت الهيئات الثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية الأنشطة المقررة.

وكانت قد صدرت دعوات من جهات عدة في المدينة، لتحديد مراكز تجمع في الساحات والأسواق اعتبارا من العاشرة صباحا، للتوجه بمسيرات شعبية سيرا على الأقدام نحو مكان الاعتصام عند المدخل الجنوبي لبعلبك.